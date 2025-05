Imprese e istituzioni, firmato il Patto

Si chiama "Patto Pianura" e unisce Unindustria Reggio a quindici Comuni a nord della via Emilia, con i distretti di Guastalla, Correggio, oltre a Castelnovo Sotto. Ieri pomeriggio, a palazzo ducale di Guastalla, i quindici sindaci e la vicepresidente degli industriali reggiani, Francesca Paoli, alla presenza del vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, hanno firmato l’intesa che punta a progetti territoriali sostenuti da risorse economiche di Fondi europei che saranno stanziati tra il 2028 e il 2034. Lo scopo è unire da subito la realtà economica con quella istituzionale, per non perdere nessuna potenziale occasione.

"Sei i tavoli tematici previsti – ha spiegato l’economista territoriale Giampiero Lupatelli – tra cui Education, Politiche abitative-accoglienza-attrattività, Industria-filiere-sostenibilità, Agroalimentare, Infrastrutture-mobilità. Presto sarà convocato un primo incontro per individuare obiettivi rilevanti e progettualità efficaci".

Il quadro territoriale è stato dipinto da Guido Caselli, vicesegretario di Unioncamere Emilia-Romagna, evidenziando il calo del numero di imprese sul territorio della Bassa, un aumento di addetti, il decremento del reddito medio, un’ascesa di meccanica e settore immobiliare, ma un netto calo del tessile e del commercio ambulante. Il numero di abitanti, da oggi al 2042, dovrebbe restare invariato, "ma con più anziani, meno bambini e, dunque, con un calo degli occupati al lavoro".

Antonio Lecci