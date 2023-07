Imprese giovanili, il premio di Lapam

Ventinove storie di imprese a confronto, una giuria selezionata, una location suggestiva. È con questi ingredienti che si arriva alla serata finale del “Premio Giovani Imprenditori 2023”, l’evento ideato e organizzato da Lapam Confartigianato per premiare i giovani imprenditori under 40 che gestiscono un’attività sul nostro territorio.

L’appuntamento con la serata di premiazione è fissato per il prossimo lunedì a partire dalle ore 18 al Best Western Hotel Modena District di Campogalliano. La giuria, premierà i tre migliori progetti imprenditoriali. Verranno anche consegnati altri 4 riconoscimenti alle imprese che si sono particolarmente distinte in altrettanti ambiti: sostenibilità economica, sociale, ambientale, innovazione e digitalizzazione dei processi aziendali, visibilità online, marketing ed e-commerce, artigianalità e made in Italy."Il Premio Giovani – spiega il reggiano Cristian Ronzoni, presidente del Movimento giovani Lapam Confartigianato – costituisce un’occasione di confronto, di scambio di opinioni e di crescita. La novità del 2023 è quella di valorizzare giovani capaci di esaltare il saper fare tipico del nostro Paese. Saperi e prodotti apprezzati in tutto il mondo che oggi rappresentano una vera e propria alternativa rispetto al lavoro in ufficio".