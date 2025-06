"Imprese penalizzate dal cantiere, servono contributi"

Una mozione per ottenere un contributo ai commercianti e piccole imprese di Veggia per chi sarà penalizzato dalla chiusura del ponte durante i lavori. I gruppi consiliari Partito Democratico e Voi per Casalgrande hanno depositato una mozione in consiglio comunale per chiedere l’erogazione di un contributo a fondo perduto di almeno mille euro a favore dei commercianti e delle piccole imprese di Veggia, colpite dalla prossima chiusura del ponte prevista dal 15 giugno per una durata di circa 60 giorni. "Una proposta concreta, pensata per offrire un sollievo economico immediato a chi, a causa dei lavori e conseguenti disagi alla viabilità, rischia un impatto negativo significativo sulla propria attività – dice Matteo Balestrazzi (foto), consigliere di minoranza –. Pur non avendo responsabilità dirette nella gestione dell’intervento sul ponte, come forze di opposizione sentiamo il dovere di mettere sul tavolo proposte costruttive che vadano oltre la critica sterile". Hanno così scelto di sostenere le attività commerciali locali con una "misura tangibile e immediatamente attuabile". In attesa dell’eventuale approvazione da parte del consiglio comunale, le minoranze ribadiscono il loro obiettivo: "Essere al servizio della comunità per migliorare la vita delle persone, in modo propositivo, concreto e vicino al territorio".

m. b.