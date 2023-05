Imprigionato nell’auto: grave 57enne

Si è capottato con l’auto in mezzo alla strada ed è finito all’ospedale in condizioni gravi. Si tratta di un 57enne di Castellarano vittima di un incidente lungo via Lucenta: soccorso dagli operatori del 118, è stato portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma. L’incidente è accaduto ieri poco prima di mezzogiorno, vittima il 57enne V. F. di Castellarano il quale, per cause al vaglio dei carabinieri di Villa Minozzo intervenuti sul posto, si è ribaltato con l’auto Nissan King Cab con la quale viaggiava (nella foto a fianco), restando imprigionato all’interno dell’abitacolo.

Stando ai primi accertamenti operati dai carabinieri di Villa Minozzo, il 57enne di Castellarano mentre percorreva via Lucenta alla guida della sua vettura, impattava in una cunetta perdendo il controllo dell’auto con conseguente ribaltamento. A seguito dell’incidente il conducente rimaneva bloccato all’interno dell’auto per cui sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelnovo Monti che hanno provveduto ad estrarre il ferito e a mettere in sicurezza l’auto. L’uomo, che aveva subito un forte trauma cranico facciale, valutato in un primo momento come ferita medio grave, è stato comunque soccorso dall’elicottero di Parma giunto poco dopo sul posto. L’equipe medica dell’elisoccorso, dopo una prima valutazione delle condizioni del ferito, ha effettuato le prime cure e una volta stabilizzato, ha provveduto al trasferimento in elicottero trasformando il codice di gravità e rendendolo più grave. L’uomo è stato portato direttamente all’ospedale Maggiore di Parma dove è stato ricoverato per approfondimenti sul grave trauma subito nell’incidente: resterà in ospedale in osservazione.

Settimo Baisi