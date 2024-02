"Impronte di donne", incontri in serie: si comincia domani

A Casalgrande torna ‘Impronte di donne’, iniziativa dedicata ai diritti delle donne e al femminile nel contemporaneo con una serie di iniziative che si svolgono in queste settimane. Da domani andrà in scena alla sala espositiva Gino Strada la rassegna ‘Incantastorie... di vita, sogni e speranze - Per dirlo in musica e parole’ con la narrazione di Annalisa Vandelli, le note al pianoforte di Alessandra Fogliani e la voce di Sandra Cartolari. Tutti gli incontri si svolgeranno alle 20.30 con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Si parte dunque domani con ‘Guerra alla guerra’, narrazione sul tema dei conflitti, delle paure e speranze che animano il mondo. Si prosegue il 22 marzo con ‘Donne’ (lavoro che approfondisce più specificatamente i temi al femminile) e si conclude il ciclo con ‘Sconfinati’ il 3 aprile. Domenica 3 marzo alle 10.30, nella sala espositiva G. Strada, sarà inoltre inaugurata la mostra fotografica ‘Cambio pelle’ a cura del circolo fotografico il Torrione con gli scatti di Fotogruppo 60 e sezione femminile Lady Click. Il programma completo degli eventi è riportato sulla pagina Facebook del Comune di Casalgrande.

m. b.