Impugna la pistola taser e minaccia di morte il vicino

Un cane che, con il suo abbaiare, spaventa un ragazzino che era sceso nella cantina della palazzina in cui abita. Il genitore del giovane che lamenta quella situazione al proprietario del cane, con la lite tra vicini di casa che degenera in minacce aggravate. E’ quanto accaduto venerdì sera a Brescello, dove l’intervento dei carabinieri della locale caserma ha portato non solo alla denuncia di un uomo di 43 anni per i reati di minacce aggravate e detenzione abusiva di armi, ma anche al rinvenimento e al sequestro di tre pistole a impulsi elettrici, di tre storditori con lo stesso funzionamento e di un tirapugni, che sono emersi da una perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione dell’indagato. Al culmine del diverbio – favorito probabilmente da un rapporto di vicinato non proprio idilliaco – il 43enne ha minacciato di morte il vicino, un operaio 37enne, con una pistola a impulsi elettrici. Con la minaccia estesa poco dopo anche al fratello del vicino. Quando il padre del ragazzino ha protestato per quanto accaduto poco prima con il cane, il padrone dell’animale ha reagito puntandogli la pistola a impulsi elettrici in suo possesso, per poi allontanarsi. E in cortile la minaccia sarebbe stata ripetuta anche in presenza del fratello della vittima. I carabinieri hanno poi riportato la calma e proceduto con la perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire le pistole e gli storditori, oltre al tirapugni, subito sequestrati. Mentre per il possessore è scattata la denuncia, inoltrata dai carabinieri di Brescello alla magistratura reggiana.

Antonio Lecci