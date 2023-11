"Imputati? Tre innocenti contro due colpevoli"

"Tre innocenti contro due colpevoli". È la ricostruzione "alternativa" che l’avvocato Liborio Cataliotti propone nell’arringa difensiva di Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas. Il legale definisce "inattendibili" le dichiarazioni del fratello di Saman: "Troppe le sue contraddizioni. La sua versione è un labirinto di Teseo inestricabile, che in abbreviato non avrebbe permesso la condanna: tre su cinque sarebbero stati assolti".

Sostiene che il ragazzo "si spalleggia con il padre e viceversa". Si sofferma sulla videosorveglianza di casa Abbas, a mezzanotte e dieci del 30 aprile 2021: "Shabbar estrae dalla giacca una cosa, mentre Nazia protende il braccio. È un oggetto che si srotola, un foulard o un velo dato a chi poi accompagnerà Saman nell’aldilà". Cioè la madre che, secondo Cataliotti, l’avrebbe strangolata: "La Procura parla di tre minuti per uccidere Saman, ma il perito anatomopatologo Cristina Cattaneo aveva indicato anche solo 16 secondi come necessari. Non si è considerata la madre per il poco tempo e la troppa forza, invece lei potrebbe essere stata anche l’unica esecutrice". Cataliotti ha sostenuto che non sussiste la premeditazione, rifacendosi ai biglietti aerei per il Pakistan: "Hasnain stesso si attribuisce la paternità del primo acquisto, mentre su quello del giorno dopo il titolare del negozio ci dice che Hasnain non lo comprò". Poi le pale, "sei sequestrate a casa Abbas, altre due, leggermente diverse – tra cui quella azzurra – a casa Hasnain. Le sei dell’azienda Bartoli non sono ritenute compatibili con lo scavo. Ma le immagini del 29 aprile 2021 li riprendono quando le prelevano nel magazzino di Bartoli e quando le ripongono nel tardo pomeriggio". E contesta anche i futili motivi indicati, secondo la Procura, nel volersi opporre alle nozze combinate e vivere in modo distante dalla tradizione di provenienza: "Per me un reato culturalmente orientato non va considerato aggravato. Se il motivo si concretizza nel rispetto di un precetto culturale del Paese d’origine, non si può escludere la rilevanza penale, ma c’è un elemento psicologico rispetto a cui si può avere uno sconto se si è insediati da molto tempo in Italia". Cita Freud sugli impulsi che spingono l’uomo ad agire: "Albergano i valori etici dati da genitori, religione e contesto di crescita. Ma questi non possono essere condizionati in un anno di italianità. Solo se la norma di cultura è l’occasione si può giustificare l’aggravio di pena, ma il delitto d’onore in Pakistan è consuetudine". Diche che "Saman ha difeso la libertà di tutti noi: non ha messo a repentaglio la sua vita per le nozze, ma per la voglia di occidentalizzarsi". Richiama che in Pakistan il ‘karo kari’ (delitto d’onore) "dal 1860 al 2016 è stato trattato piu benevolmente rispetto all’omicidio normale. Nel 2021 si contano 1200 episodi, nel 2017 sono stati 1263", a indicarne il radicamento. Parla comuque di "errore da matita blu" della Procura sul conteggio della pena, ritenendo che dovesse essere, per zio e cugini, di 26 anni (e non 30). La richiesta principale da lui formulata per Hasnain è assoluzione "per non aver commesso il fatto"; in subordine esclusione delle aggravanti, attenuanti generiche e revoca della misura cautelare.

