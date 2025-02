Imran Suljanovic in Nazionale!

Un altro gioiellino della cantera vestirà oggi per la prima volta la maglia della propria nazionale. Questa volta, però, i colori della divisa non cambiano, restano biancorossi come quelli della Unahotels. È stato, infatti, inserito nella lista dei dodici convocati, il bomber dell’Under 19 Imran Suljanovic, classe 2006, che farà il suo debutto con la canotta ’senior’ dell’Austria, nella gara interna contro l’Albania, in programma alle 16.00 a Schwechat e valida per le pre-qualificazioni europee ai mondiali 2027.

Un traguardo che arriva dopo un’ottima trafila nelle rappresentative giovanili: nell’estate 2023, Imran, insieme al fratello Omer di un anno più grande, condusse l’Austria Under 18 al quarto posto europeo nella Division B (la seconda lega fuori dalle sedici migliori nazioni del Vecchio continente), mentre lo scorso agosto, la guardia della Unahotels si è messa al collo la medaglia d’argento, guadagnando anche la promozione della squadra baby austriaca in Division A, ovvero la massima serie europea.

Per Suljanovic, una manifestazione con medie da protagonista assoluto: 22.4 punti, 5.6 rimbalzi, 2.1 assist, 1.9 recuperi in 27.2 minuti sul parquet che gli sono valsi l’inserimento nel miglior quintetto della manifestazione.

Il fratello Omer, invece, ha già esordito con la nazionale maggiore nel 2021, giocando tre gare nei gironi di pre-qualificazione ad Eurobasket 2025. Dunque, sia Imran che Omer, di origine bosniaca, hanno scelto di difendere i colori dell’Austria, la nazione che li ha visti crescere e formarsi fino al loro arrivo sulle sponde del Crostolo all’inizio della stagione 2021/2022.

Cesare Corbelli