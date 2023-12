"Imu bloccata per le famiglie"

È stato approvato il bilancio di previsione 2024 del Comune di Casalgrande con aliquote Imu bloccate per le famiglie, ampia copertura dei servizi a domanda individuale, sostegno alla qualità dei servizi educativi. "Il documento – sottolinea l’assessore al bilancio e vicesindaco Silvia Miselli – è il frutto di una serie di attente valutazioni finalizzate a coprire le spese strutturali consolidate nel nostro Comune e a considerare l’orizzonte temporale che prevede la fine della consiliatura a giugno. Il dato di bilancio attuale mostra un aumento della spesa di oltre 1 milione di euro, passando da 14.626.021 a 15.633.108 euro. È emerso un irrigidimento nella struttura delle spese, principalmente quelle riguardanti il personale e i costi di funzionamento delle strutture comunali che risultano non comprimibili". La causa di questo incremento è l’aumento dei costi contrattuali dei dipendenti di oltre 150mila euro dovuto all’adeguamento previsto dal contratto del pubblico impiego. "A ciò si aggiungono il costo per il segretario comunale e costi energetici che, sebbene si assestino su livelli inferiori al 2022, hanno un’incidenza significativa priva di coperture da parte dello Stato – spiega Miselli –. Ulteriori componenti dell’aumento di costo sono legate ai servizi educativi con un deciso aumento dei costi di mensa e trasporto". Per le entrate sono confermati i recuperi da violazioni Imu e il gettito delle entrate extra-tributarie, mentre per le entrate tributarie si è registrato un valore leggermente superiore a quello previsto per il 2023. "In questo contesto di spesa in crescita – osserva Miselli – è emersa la necessità di trovare coperture in modo strutturale identificando fonti di finanziamento. L’amministrazione ha scelto di non incidere sulle rette dei servizi a domanda individuale che rimangono invariate nonostante la spinta inflattiva. Si è deciso di intervenire sulle aliquote Imu limitatamente ai fabbricati delle categorie D/1 (opifici), D/5 (banche e istituti di credito), D/7 (fabbricati costruiti per specifiche attività industriali), D/8 (fabbricati costruiti per specifiche attività commerciali) passando da un’aliquota dello 0,91% a 1,03%". Da questo aumento sono state escluse le categorie D/2 (alberghi), D/3 (teatri, sale cinematografiche), D/4 (ospedali, case di cura), D/6 (locali per esercizi sportivi). Miselli ha precisato che la scelta di non gravare "sulla cittadinanza, ma di attingere ai margini disponibili sulle categorie industriali ha ricevuto l’apprezzamento anche dai consiglieri di minoranza".

Matteo Barca