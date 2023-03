Imu e Irpef invariate, meno manutenzioni e un piano d’investimenti

Nessun aumento di Imu e Irpef, investimenti già finanziati per quasi quattro milioni di euro e un taglio ai mutui che di fatto dimezza il debito pro-capite nei confronti delle banche. È un bilancio "eccezionale" quello di previsione per il 2023 approvato dal consiglio comunale di Campagnola, senza aumenti di tariffe e imposte locali.

"I numerosi bandi per accedere ai contributi riservati alle amministrazioni – dice il sindaco Alessandro Santachiara – necessitano di un approccio differente rispetto al passato, puntando a idee chiare e progetti già impostati. Ad oggi le linee di finanziamento ottenute riguardano l’efficientamento energetico del municipio e della scuola media, la rigenerazione con demolizione e ricostruzione della ex biblioteca, la costruzione della mensa scolastica, messa in sicurezza di via Reggiolo, il secondo stralcio di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, la riqualificazione di piazza Roma, l’adeguamento del sito del Comune e dei servizi digitali. Il mancato aumento dei tariffe e imposte deriva dall’avanzo di amministrazione. Abbiamo scelto di compensare in tal modo gli aumenti dei costi, senza scaricarli sulle famiglie".

Ma questa soluzione riduce inevitabilmente la possibilità di investimenti e piccole manutenzione nell’immediato, dovendo rinviare alcuni interventi a tempi migliori.