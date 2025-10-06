Imu, la lettera del parroco ai fedeli: “Il sindaco non è stato di parola”

Reggio Emilia, 6 ottobre 2025 – “Moretti si è impegnato davanti al Vicario Generale e all’Economo della Diocesi di dar ragione alla Parrocchia, ma la cosa non è avvenuta”. Giornata di passione, quella di ieri con i parrocchiani di Sant’Ilario che a messa hanno trovato sui banchi una lettera alla comunità di don Fernando Borciani che ha nuovamente puntato il dito contro il comportamento del sindaco Marcello Moretti nell’ambito del contenzioso sull’Imu.

Nel pomeriggio il primo cittadino, con una nota stampa, ha ribadito l’obbligo di ricorrere in Cassazione contro la sentenza del primo settembre della Corte Tributaria, favorevole alla Parrocchia di Sant’Eulalia, ma di essere disposto a “trovare soluzioni condivise per oggi e per il futuro”. La lettera del parroco intende fare precisazioni tecniche e cronologiche sul contenzioso tributario e il relativo iter giudiziario, da ultimo favorevole alla Parrocchia.

“Il 2 settembre – informa poi don Fernando –, in occasione di un incontro in Curia, alla presenza del Vicario Generale e dell’Economo della Diocesi (che ci assistono con competenza e solidarietà) il sindaco aveva pubblicamente assunto l’impegno di ’dare ragione alla Parrocchia’: cosa che purtroppo non è avvenuta per mancanza di volontà politica”. Il sacerdote poi rimarca “la collaborazione che la Parrocchia ha sempre fornito – gratuitamente, seppure senza alcuna reciprocità – all’amministrazione comunale, in favore e nell’interesse della nostra comunità: dalla Caritas al doposcuola, dall’Oratorio estivo alle citate attività sportive e culturali”. E conclude: “Il comportamento tenuto dalla Parrocchia, in stretta sintonia con la Curia, è sempre stato di estrema correttezza e trasparenza”.

La risposta del sindaco è arrivata nel giro di poche ore, molto simile dalla lettera aperta al parroco che aveva diffuso sabato: andremo in Cassazione “ma è possibile intervenire fin da subito per trovare soluzioni che vengano incontro alle esigenze della Parrocchia, delle società coinvolte e delle persone che in esse svolgono attività sportive e culturali”. Moretti chiaramente sottolinea “la disponibilità al dialogo, la volontà di trovare una soluzione condivisa all’interno delle norme, l’impegno politico a collaborare con la Parrocchia per rimettere il più presto possibile le associazioni culturali e le società sportive nelle condizioni di portare avanti le attività a favore di tutti i cittadini”. Insomma la giunta Moretti resta inflessibile: “I pareri raccolti e le norme ci impongono di non rinunciare al contenzioso sul passato. Ma questo non ha nulla a che vedere con la nostra volontà politica di trovare una soluzione condivisa per oggi e il futuro”.

Quale soluzione? Non viene chiarito bene. Si accusa solo la Parrocchia di aver avuto “un atteggiamento di chiusura nei confronti delle proposte fatte in occasione dei numerosi incontri” e che abbia “parlato di mancanza di reciprocità in un rapporto che da sempre si caratterizza per la collaborazione reciproca”. La soluzione sarebbe “distinguere una diversa e legittima interpretazione delle norme da tutte le attività (doposcuola, Caritas, feste e attività Anspi, convenzioni Fism) che abbiamo sempre sostenuto, anche economicamente”. Per questo “occorre che anche la Parrocchia e le associazioni siano disponibili”.