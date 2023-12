In 16 alla guida col telefonino in poche ore

Aumenta il numero di sanzioni a carico di automobilisti sorpresi a usare il telefonino, ovviamente impegnando le mani senza il corretto utilizzo del sistema "vivavoce", mentre si trovano alla guida. Nell’arco di poche ore, mercoledì scorso, gli agenti della polizia stradale hanno rilevato ben sedici infrazioni. Un dato che permette di raggiungere, per tutto il 2023, un totale di 1076 infrazioni per uso del telefonino alla guida. E che i controlli siano stati intensificati lo dimostra il fatto che in tutto il 2022 questo tipo di irregolarità aveva fatto emettere settecento sanzioni. Dunque, così come il fenomeno del mancato uso delle cinture di sicurezza, il fenomeno della guida con telefonino non sembra essere in calo. Nonostante sia ben noto come fra le cause degli incidenti con feriti la prima è ormai da anni la distrazione determinata in particolare dall’utilizzo dello smartphone.