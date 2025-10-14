In 2.800 alla ’San Luca’. Dorelli vince la mezza

Ottimo successo della 41ª Camminata di San Luca organizzata a Correggio dalla locale Polisportiva. Ben 2800 partenti, tra agonisti, camminatori e studenti, numeri da pre-Covid, favoriti da clima, calendario e dalla vicinanza con la provincia modenese. Quasi 300 i competitivi che si sono dati battaglia sulla distanza di mezza maratona (km 21,097), con successo finale di Federico Dorelli di Atletica Reggio, ben imitato in campo femminile dalla compagna di squadra Rosa Alfieri. Entrambi i successi sono stati ottenuti con netto distacco sul secondo.

Dorelli ha vinto in 1h14’40’’, davanti a Pietro Grande (Atl. Reggio) in 1h16’13’’, William Talleri, Zeno Vistoli, Filippo Capitani e Federico Davoli. Tra le donne, la Alfieri si è imposta in 1h31’50’’ su Lucia Tondelli in 1h35’31, Nicoletta Venturelli e Natalia Pagu.

Tra i gruppi scolastici, primo San Francesco con 473 iscritti, su Cantona a 362 e Allegri 279. Tra i gruppi podistici, Cittanova 57, Avis Novellara 54 e Sport Insieme Formigine 45.

A Ferrara si è svolto il Trofeo delle Province per categoria ragazzi e cadetti e Reggio si è piazzata al secondo posto con punti 180,5, dietro a Bologna a 222 e davanti a Ravenna a 154. Molti e buoni i piazzamenti dei reggiani, più sei splendidi primi posti: sui 1000 cadetti, Kevin Panizza in 2’42’’56, la 4x100 mista formata da Basenghi, Amendola, Maccari e Bonini in 48’’17, i 300 cadetti con Luca Bonini in 36’’49, i 60 hs. ragazze con Giulia Rocchi in 9’’67, il peso cadetti con Gabriele Garlassi al personale di m 12,36 e il peso gomma ragazzi, con Isac Quaresima che si è migliorato scagliando l’attrezzo a m 14,21.

A Pievepelago (Modena), doppietta Atletica Reggio nel Lago Santo Trail (19 km, d+ 1100 m), con i successi di Roberto Boni e Isabella Morlini. Boni in 1h59’00 ha preceduto Alessandro Marcolini (Sportinsieme Castellarano, 1h59’01’’), Morlini in 2h26’33’’ ha preceduto nella gara femminile Manuela Marcolini (Sportinsieme Castellarano, 2h29’11’’). Per domenica, a Cremona, grande attesa per il campionato italiano di mezza maratona, presenti tantissimi atleti reggiani.

