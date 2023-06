In 3948 alla prova Sostituiti 40 commissari

Suddivisi in 204 classi, scatta oggi la carica dei 3948 maturandi per la prima prova scritta, di cui 3908 interni e 40 esterni. Le commissioni sono 102, con altrettanti presidenti e 620 commissari, suddivisi 3 interni e 3 esterni. L’ufficio scolastico provinciale, da lunedì mattina, ha operato incessantemente e senza sosta, un lavoro che definire intenso è poco, per sostituire per malattia, congedi parentali, maternità: 10 presidenti di commissione sul totale di 102 e 40 commissari (su 620) provenienti da altre province della nostra regione. Commissione web, ormai rodata, non dovrebbe dare problemi. I maturandi, alle 8, dopo aver sostenuto l’appello e presentato un documento di identità, inizieranno la prima prova. Ogni candidato riceve un plico con 7 tracce. Due per la tipologia A: analisi ed interpretazione di un testo letterario, tre per la B, cioè la produzione di un testo argomentativo e due per la tipologia C: analisi e riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità. Chissà, se e come sarà presente in modo specifico o no, il tema di storia. Che, anche con diversa denominazione, non è di fatto mai mancato fra i documenti proposti. A parte i vari tototonomi, che non ci azzeccano pressoché mai, è certo che ogni studente si troverà di fronte a 9 pagine scritte a carattere 11 (questo secondo lo storico), che, solo, per leggerle tutte e rifletterci bene, servirebbero, come minimo, almeno 2 ore: la prova ne dura sei. L’unico consiglio è andare a colpo sicuro, scegliere, secondo quando si è ben studiato degli autori italiani, per la tipologia A e se si pensa di ‘possedere’ l’argomento; per la B seguire quel che più si sente congeniale e si conosce, per la C, attenzione a non cadere in banalità o grossolani errori di non conoscenza. Riflettere comunque, abbozzare un’adeguata scaletta o mappa e scrivere correttamente, in corsivo, con una grafia leggibile. Le prove scritte valgono un massimo di 20 punti.

Mariagiuseppina Bo