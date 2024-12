In 50 alla visita oculistica

Si è svolto con successo lo screening gratuito della vista, organizzato dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Reggio in collaborazione con il centro sociale Olimpia di Gualtieri, teatro dell’iniziativa promossa in occasione della Giornata mondiale della vista. Quasi cinquanta persone di tutte le età, italiani e di origine straniera, hanno deciso di sottoporsi all’esame, rapido e totalmente non invasivo.

I professionisti dello studio Pantaleoni di Guastalla si sono messi a disposizione dei cittadini: gli esami, effettuati con un nuovo strumento in grado di effettuare fotografie ad alta risoluzione al fondo dell’occhio in modo non invasivo, sono stati eseguiti al centro Olimpia e diretti, in particolare, per verificare la presenza di degenerazioni maculari legate all’età o a disturbi visivi derivanti dal diabete.