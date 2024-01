In 500 a tavola coi Nomadi: "Avanti tutta con i live"

E’ stato ancora una volta un successo, con cinquecento persone, il tradizionale pranzo dei fans club dei Nomadi, riuniti domenica alla palestra di San Giovanni, a Novellara, come sempre con la presenza dei componenti del gruppo musicale, che ha avviato il suo sessantunesimo anno di attività.

Assente solo Cico Falzone, per un lieve malanno che gli ha consigliato di restare a riposo. Sul tavolo allestito sul palchetto, presenti Beppe Carletti, Massimo Vecchi, Sergio Reggioli, Yuri Cilloni e il neo arrivato, il batterista Domenico Inguaggiato, quest’ultimo al suo "esordio" a Novellara. "E’ un sogno essere in questo gruppo. Mi hanno accolto come in una famiglia. Con il pubblico si è creato da subito un grandissimo rapporto. Sento tanto affetto attorno a me. E poi – confida Domenico, visibilmente emozionato – è una grande soddisfazione pure per i miei genitori. Mio padre, quando ero bambino, mi portava ai concerti dei Nomadi. E ora sono parte di questo gruppo. E’ una esperienza magnifica…".

Beppe Carletti è sempre carico: "Finiti i festeggiamenti per i 60 anni di carriera, cominciamo quelli dei 61. Non ci siamo certo fermati. C’è sempre più gente ai concerti. E’ una grande soddisfazione. Sono riuscito a trasformare una passione in professione. Non capita a tutti. Per i 60 anni di attività abbiamo fatto molto: l’esperienza più bella è stato l’incontro col presidente Sergio Matterella. Mai nella vita avrei pensato di poter essere ricevuti dal Presidente, da soli, per oltre mezz’ora. Neppure ci saremmo sognati una simile situazione. Il Papa? Amo moltissimo l’Argentina. Mi piacerebbe incontrare Bergoglio…".

Intanto, si prepara il Nomadincontro, il tributo ad Augusto Daolio, con concerti, sorprese e ospiti vari, in programma a Novellara il 17 e 18 febbraio.

Antonio Lecci