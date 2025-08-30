In 6 mesi forniti 438 kit: "Così si evitano malattie"

L’Unità di Strada della Papa Giovanni XXIII, su incarico del Comune di Reggio Emilia, distribuisce pipe per il consumo di cocaina basata (crack-cocaine) da circa 4 anni nell’ambito degli interventi di riduzione del danno che si svolgono secondo protocolli condivisi con il SerDP (servizio dipendenze patologiche) dell’ Ausl di Reggio Emilia. L’iniziativa è finanziata da fondi regionali re-distribuiti dall’Ausl tramite il programma ’Dipendenze patologiche’.

"La scelta di mettere a disposizione questo strumento di riduzione del danno, dettata da evidenze scientifiche, è stata conseguente all’ingresso del crack nel contesto reggiano, fenomeno avvenuto a livello regionale e nazionale in maniera pressoché identica", fanno sapere dall’amministrazione.

Lo scopo "è la tutela della salute pubblica tramite il contenimento della diffusione di malattie trasmissibili (quali Hiv ed epatiti), la tutela della salute dei consumatori di crack e il tentativo di instaurare una relazione per un possibile invio ai servizi sanitari al fine dell’inserimento in percorsi di recupero per uscire dalla dipendenza". L’Unità di strada ha quindi "mutuato una pratica classica di Riduzione del Danno messa in atto anche dalle altre equipe nazionali e attuata in molti altri paesi occidentali". La consegna del kit, che si compone anche di una salvietta disinfettante, uno o più bocchini per minimizzare i rischi legati alla trasmissione di malattie e di un foglio informativo sulla pericolosità della sostanza e i contatti della rete dei servizi socio-sanitari, "è anche un modo per agganciare e tenere monitorate queste persone", spiegano.

La serie storica ha mantenuto numeri costanti nel tempo.

Ad oggi l’Uds distribuisce pipe in maniera mirata, si consegna infatti lo strumento una volta al mese alla stessa persona chiedendo di conservarlo; questa modalità permette quindi di monitorare il fenomeno soprattutto in termini di presenze sul territorio. I dati aggiornati (primo semestre 2025) ci dicono che il numero totale di persone che sono state intercettate dall’Uds beneficiando di questa azione, non si discostano di molto da quelle intercettate in un anno intero nel 2024; 87 persone rappresentano lo ’zoccolo duro’ mentre 90 profili sono di nuova intercettazione. A costoro sono state distribuite 438 pipe nei primi sei mesi dell’anno.