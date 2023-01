In 70 in piazza per l’agente che difende gli animali

Una settantina di cittadini, accompagnati pure da alcuni cani, hanno manifestato ieri pomeriggio in piazza della Memoria per contestare il trasferimento al sub ambito di Guastalla dell’agente Anna Maria Ribezzo, da anni impegnata nel nucleo di tutela animale e ambiente della polizia locale. Durante il flash mob gli organizzatori hanno distribuito il testo di due lettere: una inviata al comando di polizia locale, l’altra al sindaco borettese Matteo Benassi.

La prima chiede di far rientrare l’agente Ribezzo in servizio nell’ambito borettese. "Anna fa onore alla divisa che indossa, anche se questa divisa spesso non è immacolata. Ma a noi piacciono le divise un po’ stropicciate, impeluccate e che profumano di solidarietà. Chiediamo di non togliere a questo ambito ciò che qui è nato. Chiediamo di lasciare gli agenti Ribezzo e Saccani a gestire questo servizio. Non sono solo le migliori, ma fanno parte di questa comunità, parte di tutti noi".

E al sindaco, in risposta a un post social diffuso nei giorni scorsi, ribattono: "In un’epoca di leoni da tastiera, noi ci mettiamo la faccia. Apparire? Farci pubblicità? Noi siamo qui solo per il grande affetto che abbiamo per Anna, convinte che il suo trasferimento sia deleterio per questa comunità. Siamo qui anche per quelli che non hanno il coraggio di esserci". Circa 300 le adesioni alla raccolta firme sul web. "Aspettiamo le risposte che le autorità ci vorranno dare", concludono gli organizzatori.

Antonio Lecci