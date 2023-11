In allerta col fiato sospeso. Enza a rischio esondazione. Appennino in ginocchio

Un’altra giornata col fiato sospeso, dall’Appennino alla val d’Enza, per l’allerta meteo, tra vento fortissimo, alberi caduti, pioggia a secchiate che ha causato degli allagamenti, fulmini e tuoni. Ma soprattutto per la tenuta dei fiumi.

La situazione più allarmante a ieri sera – fino all’orario in cui il nostro giornale è andato in stampa – è nel comune di Canossa dove è stato riaperto d’urgenza il Coc. Sussiste infatti il rischio esondazione per l’Enza, nel tratto della traversa di Cerezzola dove dalle 21 di ieri ci sono carabinieri e polizia municipale a presidiare la fondovalle sulla Sp513R che potrebbe essere chiusa da un momento all’altro e questo creerebbe una grave cesura per i collegamenti con l’Appennino verso Vetto e Parma. A mezzanotte era stato fissato un vertice tra il coordinamento della prefettura e il sindaco Luca Bolondi. A causa delle incessanti piogge di ieri, il torrente Enza aveva superato la soglia ‘3’ (il livello di guardia) a Cedogno attorno alle 18,45 con l’ondata di piena che ha iniziato a scendere impetuosa a valle. È prevista la propagazione della piena nelle casse d’espansione (Montecchio-Montechiarugolo) e nelle aree golenali (Gattatico), ma i livelli potrebbero far arrivare l’acqua a lambire gli argini maestri. A contribuire all’innalzamento del livello idrico dell’Enza è stato soprattutto l’affluente torrente Cedra, in Appennino, che già alle 15,30 a Selvanizza era sopra soglia rossa.

Anche in Appennino, nessuna tregua della pioggia e del vento (a Cervarezza sono stati registrati – secondo le rilevazioni di ReggioEmiliaMeteo – raffiche fino a 118kmh, ma il record di un chilometro orario in più è stato ricoscontrato a Camporella di Ramiseto) dove il Secchia ha oscillato in maniera altalenante per tutta la giornata tra soglia ad alto rischio e quella di sicurezza. Il preallarme è scattato soprattutto a Lugo di Baiso, già mesi fa interessato da alluvione, frane e smottamenti che hanno creato numerosi danni ad attività commerciale e case del crocevia tra i fiumi Dolo e Secchia. Poco dopo le 19 di ieri sono dovuti intervenire invece i carabinieri e i tecnici dell’Anas a Collagna di Ventasso, sulla ex Ss63, nei pressi della Gabellina (foto) dove un corso d’acqua proprio sopra all’omonimo acquedotto, si è riversato come una cascata invadendo la carreggiata e trasportando pure numerosi detriti.

Smottamenti e allagamenti anche a Villa Minozzo e sulla statale 63 del Valico del Cerreto all’altezza di Busana. Chiusa al transito la pista Gatta-Pianello a rischio inondazione per la crescente piena del fiume Secchia, disagi per gli abitanti della zona anche perché in questo periodo è chiuso al transito per lavori, il ponte del Pianello che collega i comuni di Castelnovo e Villa Minozzo. Chiusa pure la strada che da case di Civago porta ai rifugi San Leonardo e all’Abetina Reale raggiungibili solo da mezzi fuoristrada in quanto il Dolo ha aggirato due ponti; il Rio Cervarolo ha bypassato ben 5 briglie; martoriate le strade per Monteorsaro, Morsiano e Pianvallese. Saltata anche la cabina elettrica della seggiovia di Febbio, blackout anche in alcune abitazioni nella zona Sparavalle e del crinale, così come a Toano per la caduta di un albero su alcuni tralicci.

Settimo Baisi

Francesca Chilloni