In America carne di pollo coltivata in laboratorio

L’America è pronta per cibarsi di carne coltivata in laboratorio, per ora solo di pollo. Questo alimento potrà presto essere consumato nei ristoranti ed acquistato nei negozi. Le autorità americane Food and Drug Administration ed il Dipartimento dell’Agricoltura dopo vari controlli hanno dato il via libera per commercializzare tale prodotto a due aziende statunitensi. Questo consiste nel conservare le cellule dell’animale e moltiplicarle in appositi dispositivi di laboratorio aggiungendo nel contempo sostanze necessarie alla loro crescita come vitamine, sali minerali, acidi grassi, carboidrati, aminoacidi ecc... Successivamente vengono confezionate le varie forme di carne come bistecche, hamburger o altro. Le aziende produttrici sostengono che tali carni create con le cellule dei muscoli degli animali sono equiparabili alle carni originali. Secondo molti potrebbero in effetti essere in grado di portare grandi vantaggi alla nutrizione umana globale e tanti anche per l’ambiente. Questo per il decremento della costrizione degli animali negli allevamenti e per la riduzione della produzione di CO2, del consumo di acqua e di suolo. Tale argomento ha creato un dibattito assai appassionato ed interessante a livello internazionale. In Italia adesso è vietata la produzione di carne coltivata.