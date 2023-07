In Appennino ce n’è per tutti i gusti A Minozzo show pirotecnico

Parte un weekend carico di eventi in Appennino. A Felina oggi e domani "Felina Festival" per celebrare i 150 anni della Banda musicale locale: stasera, alle 21, in piazza concerto della "Banda giovanile dell’Appennino Reggiano" e, a seguire, della "Montechiarugolo Folk Band Tullio Candian".

A Castelnovo Monti, all’Onda della Pietra, alle 22 "Schiuma Party"; fino a domani circo "Armando Orfei Revolution", spettacoli alle 17,30 e alle 21 (info: 328 9573967); al Lago di Virola, dalle 15 alle 20, gara di pesca a coppie con la modalità "prendi e molla".

Dalle 20 festa a Berzana con gastronomia e intrattenimento musicale. A Crovara (Vetto), all’ostello "La Rupe di San Giorgio", alle 21,30, per il "Terre Matildiche Music Festival", concerto gipsy jazz con Mozes Rosemberg e Alex Ricci (ingresso gratuito, info: 380 7747903). A Vetto, al Parco Santo Stefano, dalle 20,30, frittura di pesce e "Mojito Party", con musica live (info: 0522 814340); inoltre, con partenza alle 18, "Trekking al tramonto" sul monte Marola (info: 340 2335108).

A Ciano d’Enza, ai Laghi Lontra, dalle 19, "Una serata al lago", con gnocco fritto e musica. A Casina, oggi e domani, festa della Croce rossa, 38° anniversario fondazione con sfilata, simulazione di soccorso, inaugurazione nuovi mezzi e spettacoli. A Marola, all’abbazia, alle 21, concerto dei cori "Valdolo" di Toano, "Mondura" di Montalto e "Le Maestà" di Toano e Palanzano, ingresso a offerta libera, il ricavato sarà devoluto al Centro diocesano di spiritualità e per le opere di riqualificazione del castagneto matildico. A Valestra oggi e domani, "Festa sul monte di Valestra". A Minozzo dalle 15 Rievocazione storica, corteo con la visita del Duca Niccolò III d’Este a Minozzo nel 1428, con bancarelle, villaggio e giochi medievali, arcieri, sbandieratori, cena del Duca sotto le stelle, spettacolo di fuoco, musica e spettacolo pirotecnico. A Santonio (Villa Minozzo), nella sala polivalente, dalle 19,30, "Fritto misto" con Mario da Gombio, piano bar e, dalle 23, dj set (info: 331 2038884). A Pioppeto di Cerredolo (Toano), "Supergulp". A Piolo (Ventasso) alle 21, "Festa della birra". A Talada (Ventasso), pizzata pro Croce verde.

