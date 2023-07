In Appennino una domenica con tanti eventi

Sono tante le proposte per questa domenica in Appennino. A Bergogno di Casina, alle 18, "Bergogno e le Terre di Matilde", consegna del "Premio studio Pietro Gambarelli" 1ª edizione, con intermezzi musicali de "Gli improvvisati" e cena (335 5782067). Al Castello di Carpineti, "Una montagna di salute": alle 16,30 ritrovo alla Pieve San Vitale, a seguire passeggiata al Castello e ritorno alla Pieve per le 20, con degustazioni, mercatino di prodotti tipici e ginnastica per la mente (329 4969959) A Castelnovo Monti, in piazza Peretti, dalle 8,30, mercatino dell’antiquariato con hobbisti. A Felina, in centro, dalle 8 alle 18, "Felina shopping". A Baiso, al centro civico, "Festa della Croce rossa" per il 25° compleanno: cena e ballo liscio con l’orchestra di "Maurizio Leonardi", inoltre inaugurazione nuova ambulanza. A Trinità (Canossa), "Festa del grano", in scena la filiera del grano dall’aratura al pane caldo. A Ciano d’Enza, in località Selvapiana, al Tempietto del Petrarca, "Passeggiata meditata in poesia": alle 17 ritrovo in località Carazeto, da lì passeggiata (339 7805594). A Minozzo, tutto il giorno, mercato straordinario, dalle 15 stand con gnocco fritto e, alle 17, concerto "Voci in piazza", con "Le Falistre e i Fulminant". A Toano, in piazza della Libertà, dalle 19,30, "Monti Granata": festa e presentazione della Reggiana. A Collagna, campo da bocce, alle 12, pranzo pro Croce verde; a Cerreto Laghi, mercato settimanale.

g.s.