In arrivo 4 milioni di euro per la sostenibilità a Castelnovo Monti, Appennino Unesco

Assegnati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, grazie al riconoscimento Mab Unesco, 4 milioni di euro destinati a 80 comuni su temi relativi alla sostenibilità dell’ambiente. ’Unesco per il Clima’ è il pubblico avviso emesso del Ministero dell’Ambiente e dispone risorse per la Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano. Già ci sono 76 progetti di cui 26 in Toscana, 53 in Emilia, 1 in Liguria. Complessivamente sono 60 milioni di euro assegnati in Italia alla rete delle Mab (Man and the Biosphere) di cui 4 milioni per progetti già predisposti. "Mab Unesco Appennino mantiene la promessa per fare cose concrete, oltre che un brand di richiamo e di valore – afferma Fausto Giovanelli (foto), presidente del Parco nazionale e coordinatore della Riserva di Biosfera dell’Appennino –. Ben 80 comuni tra le province di Reggio, Parma, Modena, Massa Carrara, Lucca, La Spezia hanno colto tutti le opportunità offerte dal bando del Ministero dell’Ambiente".

I progetti, secondo Giovanelli, sono ancorati alla riduzione della Co2 e all’adattamento ai cambiamenti climatici. Sono piccole azioni, ma molto diffuse e sono una presenza preziosa. Sono previsti interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibili e in particolare: ammodernamento di tre piste ciclabili esistenti a Vezzano, Baiso e Collecchio (Parma); ammodernamento e messa in sicurezza della pista ciclabile che ripercorre la via storica del Volto Santo; il Comune di Vezzano in accordo con i limitrofi comuni di Reggio, Quattro Castella e Albinea, intende rafforzare la funzionalità del progetto denominato ’bike to work’ (al lavoro in bici), che prevede forme di finanziamento dei lavoratori che praticheranno una mobilità più sostenibile. Con l’adeguamento del tratto della Ciclovia del Secchia in località Muraglione, il Comune di Baiso (in accordo con il Comune di Castellarano) intende ridurre le emissioni di gas combustibili dovute al traffico veicolare favorendo la mobilità sostenibile all’interno del territorio della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano attraverso sistemi di mobilità non inquinanti (bicicletta). Sono dieci comuni interessati in in provincia di Reggio: Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Toano Ventasso, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano e Villa Minozzo.

s. b.