In arrivo 900mila euro dal Pnrr per l’efficientamento energetico

Fondi pubblici del Pnrr, per circa 900 mila euro, destinati al Comune di Correggio per l’efficientamento energetico dei propri edifici. Il decreto con la conferma di ammissione ai finanziamenti è giunto nei giorni scorsi dal Ministero per la Transizione Ecologica. Gli interventi riguardano, in particolare, una nuova pompa di calore e la sostituzione degli infissi nel palazzo municipale, l’installazione di un impianto fotovoltaico e, anche in questo caso, la sostituzione degli infissi nella sede della polizia locale.

Per quanto riguarda le scuole, saranno sostituiti gli infissi delle struttura dell’infanzia "Ghidoni Mandriolo" – dove verrà installata anche una nuova caldaia per il riscaldamento – e "Ghidoni Le Margherite", oltre a quelli dell’asilo nido "Mongolfiera".

"Tra le 25 domande ammesse dal Ministero, Correggio si conferma ai vertici delle graduatorie per numeri di interventi candidati oltre che per importo dei finanziamenti assegnati", dichiara Salvatore Angieri, commissario straordinario del Comune. Che aggiunge. "Oltre agli interventi riguardanti la sede del municipio e quella della polizia locale, sono soddisfatto per i lavori previsti nelle scuole e nei nidi d’infanzia, che permetteranno un risparmio in termini di consumi, ma anche un miglioramento dell’offerta e dell’accoglienza nelle nostre strutture per bambini, famiglie e personale".

a.le.