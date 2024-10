In arrivo due hub urbani grazie a risorse regionali: "Rilanciamo il centro" Il Comune di Campagnola utilizzerà i fondi regionali per uno studio di fattibilità mirato alla creazione di hub urbani nel centro storico e a Ponte Vettigano. Il progetto coinvolgerà attivamente la comunità locale per migliorare la qualità della vita e attrarre nuovi investimenti.