In arrivo due milioni dalla Regione: "Usati per i servizi alle comunità"

Fondi per le aree rurali dell’Appennino: oltre 2 milioni di euro concessi a diversi comuni della montagna reggiana. Il finanziamento della Regione è volto a migliorare o espandere i servizi di base alle popolazioni locali, con particolare attenzione alle infrastrutture sociosanitarie, alle attività culturali e strutture ricreative. Tra i comuni beneficiari spicca Ventasso con l’assegnazione di ben 500mila euro, seguito da Casina con 498mila euro, seppur ammessa con riserva in attesa del progetto esecutivo; segue Toano per 495mila euro, Vetto 488mila euro e Castelnovo Monti 353mila euro. Sui sette comuni dell’Unione ben cinque beneficeranno di questi finanziamenti. Al bando regionale sono state presentate 29 domande, con una richiesta di sostegno iniziale pari a oltre 12 milioni di euro. Dopo l’istruttoria, la spesa ammissibile è stata ridotta a 7,5 milioni, quindi contributi concessi per un totale di 7,2 milioni, con un consistente incremento economico pari a circa 4,7 milioni di euro complessivi.

"Siamo soddisfatti di essere rientrati nella graduatoria con il progetto fatto dalla precedente amministrazione che modificheremo realizzando una sala polivalente a disposizione del coro e delle associazioni locali" dice Leonardo Perugi, sindaco di Toano. "I fondi saranno utilizzati per completare la struttura polifunzionale di Ligonchio per le scuole pluriclassi e associazioni locali" spiega Enrico Ferretti sindaco di Ventasso. A Castelnovo "verranno impiegati nell’intervento sull’area dell’ex cinema Ariston di Felina, piazzale Don Zanni, a completamento degli spazi polifunzionali della scalinata e copertura" illustra il vicesindaco Daniele Valentini. "Utilizzeremo i fondi per recuperare l’ex scuola di Rosano che diventerà un punto di riferimento per il paese" conclude Fabio Ruffini, sindaco di Vetto.

Settimo Baisi