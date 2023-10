In arrivo due milioni di euro per la residenza ’Don Cavalletti’

Esprimono soddisfazione gli amministratori del Comune di Carpineti, sia di maggioranza che di minoranza, e ringraziano la Regione per l’assegnazione di un contributo di 1.978.000 euro su una spesa ammissibile di 2.727.000 euro per ristrutturazione e ammodernamento della storica casa di riposo Don Cavalletti di Poiago (Carpineti).

"Apprendiamo con grande soddisfazione - commenta il sindaco Tiziano Borghi - che la Regione ha approvato, fra i progetti ammissibili, la richiesta della Cra Don Cavalletti di Poiago, per la ristrutturazione dell’intero complesso strutturale. Grande soddisfazione anche per la sesta posizione in graduatoria del progetto della Don Cavalletti, su 95 progetti accettati dalla Regione. Per questo successo ‘tecnico’ il ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato al progetto, fra cui la presidente Elisa Codeluppi, l’ architetto Luigi Monti, il Rup ingegnere Chiara Cantini. Un grazie speciale va riservato all’Unione dei Comuni montani e al comune di Castelnovo, che hanno finanziato il progetto con il comune di Carpineti, per il quale la Regione ha messo a disposizione quasi 2 milioni di euro a fondo perduto per ristrutturazione e ammodernamento della struttura".

"Il miglioramento sismico e tecnico dell’edificio – conclude Borghi – equivale a un basso consumo energetico, idea che avevamo in mente da tempo. La Cra don Cavalletti, unica struttura per anziani in montagna a gestione pubblica, diventerà un modello confortevole".

Esprime soddisfazione anche la minoranza consiliare di Carpineti e il Pd il cui segretario Dario Bottazzi afferma: "Negli anni si è resa evidente la necessità di importanti lavori, ormai indifferibili, per la messa in sicurezza della struttura e l’ammodernamento degli impianti tecnologici. L’attenzione per i temi del sociale e per la promozione del territorio nelle aree montane è una nota che ha caratterizzato negli anni le politiche regionali, che si evidenziano con operazioni importanti ed economicamente cospicue come quella del Don Cavalletti. Ulteriori risorse di circa 4 milioni di euro, saranno destinate dalla Regione a sostegno dell’Asp come ristorno dei maggiori costi e le minori entrate durante la pandemia".

s. b.