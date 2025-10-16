In arrivo finanziamenti per sei cooperative di comunità

In Emilia-Romagna sono 30 le Cooperative di comunità alle quali la Regione, proprio per la funzione che svolgono nell’interesse delle comunità locali, ha riconosciuto un contributo su progetti specifici. Nel reggiano sono sei le cooperative finanziate per un totale di oltre 50 mila euro. Ben tre sono attive sul territorio del comune di Ventasso: "I briganti di Cerreto" ha ottenuto il contributo di 10mila euro per l’acquisto di attrezzature e cura del verde; la "San Rocco" di Ligonchio riceverà 10mila euro per dotarsi di una casetta in legno con funzione di magazzino esterno; la "Valle dei Cavalieri" di Succiso altri 10mila euro per rinnovo arredamento del ristorante-agriturismo che gestisce.

A Castelnovo né Monti, la "Polisportiva Quadrifoglio" beneficerà di 10mila euro per nuove attrezzature funzionali all’utilizzo del Centro di atletica leggera, tra cui panche per spogliatoi e lettini; la "Novanta" ha ottenuto 6.500 euro per un progetto di digitalizzazione. Nel comune di Vetto infine, con quasi 5mila euro la cooperativa "Il Pontaccio" procederà alla riqualificazione degli spazi del Ristorante-Gastronomia a Km 0 con l’acquisto di nuovi tavoli in legno artigianale, nuova tinteggiatura dell’ambiente e rifacimento della pavimentazione dell’area esterna.

Per la montagna e le aree interne sono 47 i progetti approvati e finanziati con un bando dalla Regione, ben oltre 217mila euro le risorse assegnate. L’assessore regionale Davide Baruffi: "Un aiuto concreto per generare nuove opportunità, attraverso un modello imprenditoriale di inclusione che vede protagonisti cittadine e cittadini". Progetti e investimenti che dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2025. "Le cooperative di comunità sono veri laboratori di innovazione sociale, – ha aggiunto Baruffi - ricoprono un ruolo fondamentale nell’alimentare iniziative di rinascita economica e sociale nei borghi dell’Appennino".