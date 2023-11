In arrivo il cane antidroga

La polizia locale della Bassa Reggiana, per il territorio del distretto di Guastalla, potrebbe presto avere un proprio nucleo cinofilo. Lo ha annunciato il comandante, Francesco Crudo, in occasione del recente servizio di controllo attuato proprio con il cane antidroga Victor K9, in forza alla polizia locale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino reggiano. I controlli sono stati eseguiti in particolare in centro a Guastalla, oltre che nella zona occupata in questi giorni dal luna park in occasione della fiera di Santa Caterina.

Grazie al progetto finanziato con risorse dei cittadini e messi a disposizione dalla Regione, per una somma di oltre sessanta mila euro, pure la polizia locale dell’Unione Bassa Reggiana dovrebbe presto avere l’unità cinofila formata nel campo dell’antidroga e per ricerca di persone scomparse.