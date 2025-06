In arrivo quattro nuovi defibrillatori per i circoli del territorio

Grazie a un bando regionale che ha premiato il servizio del 118 dell’Ausl provinciale, sono quattro i nuovi defibrillatori che è stato possibile donare al Comune di Guastalla, permettendo così di dotare degli impianti salvavita alcuni circoli del territorio.

I defibrillatori sono stati destinati al circolo di San Girolamo, a quello di San Rocco, al circolo del Gruppo sportivo Tagliata, oltre che al Lido Po. Si tratta di strumenti di ultima generazione, affidati al Comune e poi consegnati ai responsabili dei circoli, pensati per essere utilizzati anche da persone senza una formazione specifica.

I nuovi defibrillatori, infatti, sono in grado di analizzare autonomamente il ritmo cardiaco del paziente e l’eventuale necessità di una scarica elettrica, fornendo chiare istruzioni all’utente su quando e come intervenire.

Il defibrillatore destinato al Lido Po va a completare un progetto già pensato da anni da alcuni privati, che da tempo chiedevano di avere a disposizione un simile apparecchio, in una zona che soprattutto d’estate è frequentata da migliaia di persone, specie nel fine settimana. Lo stesso apparecchio può diventare utile pure in caso di necessità per persone in transito sul Po, con imbarcazioni, oltre che per tanti fruitori della zona del Lido e dei locali pubblici attivi nella zona, tra cui lo Chalet del Po, il ristorante La Quadra, l’ostello e il chiosco Peace in Po.