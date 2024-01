In arrivo un altro impianto fotovoltaico

Le energie rinnovabili rappresentano una solida risposta alla sfida del cambiamento climatico e offrono numerosi vantaggi a lungo termine. Ma è essenziale riconoscere e affrontare gli svantaggi attraverso l’innovazione tecnologica e una pianificazione accurata. Dopo avere installato il terzo impianto fotovoltaico, un anno e mezzo fa, ora Sabar sta per collegare alla rete di e-Distribuzione un ulteriore impianto da 1,4 MWp sulla discarica di via Levata a San Giovanni di Novellara, che per un paio di anni fornirà energia al territorio, per i consumi di circa 1.600 cittadini della Bassa reggiana. E dal gennaio 2026 gran parte dell’energia prodotta sarà utilizzata in autoconsumo per impianti di trattamento dei rifiuti urbani. "L’obiettivo è quello di allacciare il nuovo impianto già il mese prossimo – conferma il direttore Marco Boselli – per poi concentrarci su un’ulteriore sfida a cui Sabar sarà chiamata: quella delle Comunità Energetiche. È già stato aggiudicato con bando di gara alla società Cpl Concordia un ulteriore impianto da 440 kWp sulla nuova tettoia costruita in Sabar, che sarà la prima Comunità Energetica della Bassa Reggiana e che cercherà di coinvolgere amministrazioni e società pubbliche che operano sul territorio degli otto Comuni del nostro distretto". Si è inoltre in attesa dell’ufficializzazione del decreto per costituire la nuova società, la Sabar Energy, che vuole diventare una realtà capofila per sviluppare nuovi impianti fotovoltaici a servizio della pubblica amministrazione.

Antonio Lecci