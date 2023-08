In arrivo una quindicina di profughi a Guastalla: l'accoglienza nell'ex scuola

L’ex scuola elementare di Santa Vittoria di Gualtieri, ora inutilizzata, è destinata a diventare casa di accoglienza per alcuni dei profughi che il governo nazionale sta cercando di dislocare un po’ in tutta Italia. "Ci siamo resi disponibili – spiega il sindaco Renzo Bergamini – a ospitare al massimo 15 persone, dando la priorità a donne con minori. A Santa Vittoria gli ospiti saranno seguiti dalla coop San Giovanni Bosco, che rientra nell’orbita Caritas. L’arrivo è previsto dopo Ferragosto con permanenza fino a fine anno. Saranno messi a disposizione, se necessari, psicologi e mediatori culturali. E una scuola di italiano per l’apprendimento della lingua. Non è escluso l’inserimento in attività ricreative o di volontariato, magari col coinvolgimento della comunità. Ringrazio la parrocchia, che metterà a disposizione i propri spogliatoi, e Romano Alfieri della ditta Padana Tubi di Guastalla, che sosterrà economicamente parte della gestione".

E aggiunge: "Sono consapevole che questa scelta potrà creare divisioni, ma ritengo doveroso fare la nostra parte in un momento in cui sul territorio nazionale si sta verificando una emergenza sociale, offrendo ai richiedenti asilo una accoglienza che rispetti la loro dignità".