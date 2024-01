In attesa del ’Rinaldi’ la stagione va avanti

E’ pronta la seconda parte della stagione teatrale di Reggiolo che, in attesa del completamento dei lavori al teatro Rinaldi, vede gli eventi ospitati in particolare all’auditorium Fellini-Masina, oltre che a palazzo Sartoretti e nelle chiese del territorio.

Si comincia il 28 gennaio alle 17,30 in auditorium con "Maledetti da Dio. Francoforte 1963" con la compagnia On Art, il coro Adorno e il coro di voci bianche di Reggiolo, per una coproduzione On Art e Teatro Rinaldi. Il 25 febbraio alle 17,30 andrà in scena "Grappoli di rabbia", spettacolo liberamente tratto di "Furore" di John Steinbeck, di e con Fabrizio Croci (voce recitante) e Rocco Rosignoli (musiche dal vivo), prodotto da Teatro del Tempo.

Il 3 marzo alla Sala dei Miti di palazzo Sartoretti in programma "L’arte e la sua voce. Colonne sonore per edificio storico", nell’ambito della rassegna artistico-musicale, con Federica Merighi. Il 23 marzo in auditorium alle 20,45 andrà in scena "Le feste: distruzioni per l’uso" con Paola Prestini e Tania Solomita, per la regia di Francesca Bianchi. Il 7 aprile alle 17,30 nella chiesetta di San Rocco ancora un appuntamento musicale con "L’arte e la sua voce".

Domenica 28 aprile alle 17,30 nella chiesa di Santa Maria Assunta tocca a "Mio padre. I ricordi di Regina Bach", intreccio di prosa e musica nella vita di Regina, l’ultima figlia di Johann Sebastian Bach. Ancora "L’arte e la sua voce" in scena, domenica 5 maggio alle 17,30, con Federica Merighi. Mentre domenica 12 maggio alle 17,30 all’auditorium reggiolese ci sarà spazio per il primo concorso pianistico intitolato a Giovani Rinaldi e Nino Rota, con il concerto del vincitore della competizione, in programma dal 10 al 12 maggio.

La stagione è promossa da Reggiolo Attiva, progetto di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del paese, cercando di coordinare tutte le varie iniziative. Reggiolo Attiva promuove le attività di palazzo Sartoretti, teatro Rinaldi, auditorium Fellini, rocca medievale, Museo della Civiltà Contadina, Le Pradelle e piazza Martiri. Dal gennaio dello scorso anno Reggiolo Attiva è anche ufficialmente una associazione culturale. Per informazioni e prenotazioni: tel. 375-6387639 (prenotazioni@teatrorinaldi.it).

Antonio Lecci