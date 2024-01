In attesa del secondo figlio: incontro al Centro per le famiglie

Tornano gli incontri del Centro per le famiglie dell’Unione Comuni della Pianura reggiana, con un’attività rivolta ai genitori in attesa di un secondo figlio, i quali si troveranno a dover gestire il rapporto tra i due bimbi, tra possibili comprensibili gelosie e nuovi equilibri. L’incontro sarà nella sede del Centro per le famiglie, in corso Mazzini 33/b a Correggio, domani alle 18.30. L’iniziativa si intitola "Un amore di fratello: nuovi equilibri e gelosie" e affronta proprio l’aspetto dell’allargamento del nucleo familiare, quando il primogenito potrebbe sentirsi "escluso" oppure in qualche modo "messo da parte". Una situazione che è sempre meglio non sottovalutare per poter garantire adeguata armonia in famiglia. Informazioni e iscrizioni: tel. 0522-630844 oppure 335-1734180.