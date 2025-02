In aula i ricorsi contro i sequestri

Avvocati da tutt’Italia convocati ieri nella grande aula della Corte d’assise di Reggio per discutere dei ricorsi contro i sequestri operati verso 37 società coinvolte nella maxi frode tramite fatture per operazioni inesistenti confluita nell’Operazione Titano: 41 indagati, sequestri per 12 milioni di euro. E sono state proprio le opposizioni ai sequestri preventivi di natura sopratutto patrimoniale – beni immobili e conti bancari – al centro della maxi udienza in cui i legali hanno chiesto il riesame delle misure applicate al termine delle indagini quando scattò l’operazione, il 19 dicembre 2024.

Il problema evidenziato da molti avvocati è che di fatto gli imprenditori indagati sono attualmente "congelati" nello svolgimento delle loro attività e che di conseguenza anche i loro dipendenti si trovano in una sorta di limbo: senza stipendio da dicembre, senza tredicesima, ma nemmeno in grado di poter attingere agli ammortizzatori sociali. Il giudice del riesame Di Casto deciderà nelle prossime ore, caso per caso.

Titano - coordinata dalla Procura diretta dal dottor Calogero Gaetano Paci - portò a perquisizioni a Reggio, Parma e Modena, ma anche a Cremona, Mantova, Trento, Verona, Torino, Monza, Milano, Brescia, Como, Bergamo, Livorno, Benevento e Napoli. L’operazione deriva dall’indagine "Billions", su aziende che avevano emesso, nel periodo 2018-’22, false fatture per circa 62 milioni di euro a favore di società terze.

Tra gli indagati spicca come presunto uomo di vertice dell’organizzazione che creava le cartiere: Antonio Sestito, residente a Cadelbosco, figlio di Dante, l’anziano calabrese condannato in primo grado a 26 anni per l’omicidio di Salvatore Silipo, avvenuto il 23 ottobre 2021 nell’autofficina "Dante Gomme".

