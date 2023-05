In aula il collegamento di Shabbar

È previsto per oggi, nella nuova udienza del processo per il delitto di Saman Abbas (nella foto), il video-collegamento del padre Shabbar dal carcere di Islamabad in cui è detenuto.

L’uomo è imputato assieme alla moglie Nazia (ancora latitante in Pakistan), ai due cugini Ikram Ijaz e Nomanullaq Nomanullaq e allo zio Danish Hasnain.

Shabbar Abbas – detenuto dopo l’arresto in attesa che la giustizia pakistana si esprima sulla richiesta di estradizione dell’Italia – ha però accettato di partecipare al processo in video. E dopo molti rinvii questa potrebbe essere l’udienza in cui il collegamento si realizza.

L’uomo è difeso di fiducia dagli avvocati Simone Servillo ed Enrico Della Capanna (che ha affiancato il collega nell’ultima udienza).

Oggi è prevista anche la deposizione del maresciallo maggiore Cristian Gandolfi che ha indagato sul delitto.