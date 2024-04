In auto 300 litri di gasolio di sospetta provenienza

GUALTIERI

Stavano percorrendo l’ex Statale 63 alla periferia di Gualtieri quando sono incappati in un controllo stradale dei carabinieri. Alla vista della pattuglia, il conducente dell’auto – con targa straniera – ha cercato di cambiare direzione per evitare l’accertamento. Una manovra che non è passata inosservata ai militari, i quali hanno deciso di fermare l’autovettura. A bordo vi erano quattro stranieri originari dell’Est Europa, con età compresa tra i 27 e i 38 anni. E nel bagagliaio si trovavano dodici taniche con all’interno gasolio, per un totale di oltre trecento litri di carburante. Alla domanda dei militari sulla provenienza del carburante, i quattro uomini non sarebbero stati in grado di fornire un’adeguata giustificazione. A quel punto, con l’ausilio di una pattuglia del Radiomobile fatta arrivare sul posto, i quattro stranieri sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti, conclusi con la denuncia inoltrata alla magistratura, oltre che con il sequestro delle taniche contenenti il carburante. Devono rispondere del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza e sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali. Le taniche con il gasolio sono state poste sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si indaga sulla reale provenienza del carburante.

a. le.