In auto a Bagnolo con machete, spranga e droga

Bagnolo (Reggio Emilia), 25 marzo 2025 - E’ stato fermato l’altro pomeriggio a San Tomaso di Bagnolo dai carabinieri della caserma del paese per un normale controllo. Ma è stato denunciato in quanto trovato in possesso di un grosso machete lungo un metro e mezzo, di cui 40 centimetri di lama, oltre a una spranga in metallo, che si trovavano nel bagagliaio della sua vettura. Ma non solo. E’ stato trovato pure in possesso di un pezzo di hashish di 24 grammi e uno spinello già confezionato di due grammi di peso. Per questo i carabinieri di Bagnolo hanno denunciato l’uomo, un 25enne di origine straniera residente a Novellara, per porto abusivo di armi, venendo pure segnalato alla Prefettura reggiana come assuntore di sostanze stupefacenti. Il controllo è avvenuto in via don Montagna a San Tomaso della Fossa. E’ stato intimato l’alt alla vettura del giovane straniero, da subito apparso teso e preoccupato. Questo ha indotto i militari ad approfondire i controlli, che hanno portato al rinvenimento della droga e degli oggetti atti a offendere.