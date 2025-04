In auto avevano arnesi da scasso: denunciate due giovani

Sono apparse piuttosto nervose a un normale controllo stradale che i carabinieri hanno effettuato in via Togliatti a Novellara. I militari hanno notato due giovani donne, di 21 e 25 anni, che apparivano insofferenti, come se preoccupate dalla possibile scoperta di qualcosa da parte della pattuglia del 112. Situazione che l’altro pomeriggio ha convinto i militari ad approfondire gli accertamenti, scoprendo che le due donne erano in possesso, risultato ingiustificato, di alcuni oggetti atti allo scasso, tanto da essere denunciate alla magistratura al termine degli accertamenti completati in caserma. E non è finita qui. La conducente dell’auto, infatti, è risultata priva della patente di guida. Per questo è stata sanzionata con l’aggiunta del fermo amministrativo dei veicolo per un periodo di tre mesi. Al momento del controllo, l’auto procedeva lentamente, tanto da insospettire i militari, i quali hanno deciso di intimare l’alt per eseguire accertamenti. Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti tre cacciaviti di varie lunghezze, una chiave inglese regolabile e una forbice della lunghezza totale di 24 centimetri, strumenti ritenuti idonei allo scasso, dei quali le due donne non hanno saputo giustificare il possesso. Per questo motivo sono state denunciate, con gli attrezzi sottoposti a sequestro. Mentre l’auto è in fermo amministrativo per la guida senza patente.