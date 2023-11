In auto coltelli, forbici e punteruolo. Denunciato un pensionato

Fermato a un controllo stradale in via XXV Aprile a Reggiolo, un uomo di 72 anni ha dichiarato che un coltello da cucina, un coltello con lama seghettata, forbici da sarta e un punteruolo con lama di 25 centimetri di lunghezza – trovati sotto dei vestiti sul sedile posteriore dell’auto – li aveva rinvenuti abbandonati vicino ai cassonetti dei rifiuti. E che era intenzionati a rivenderli a qualche commerciante del settore del riuso. Una giustificazione ritenuta inattendibile dai carabinieri del paese, i quali – in attesa di far piena luce sui reali motivi del possesso di quel materiale – hanno denunciato il 72enne per il reato di porto di oggetti atti a offendere. Il controllo si è verificato lunedì pomeriggio. Alla vista dei militari, il pensionato è apparso ansioso e preoccupato. E questo ha insospettito i carabinieri. I vari oggetti da taglio sono stati sequestrati.