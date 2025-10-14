In auto con attrezzi da scasso: fermati dai carabinieri

Fermata in piena notte dai Carabinieri della stazione di Villa Minozzo un’auto con a bordo due uomini con materiale da scasso, un coltello e flaconi di metadone. i due sono stati denunciati per porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, materiale sequestrato dagli stessi militari. Questo è accaduto l’altra notte mentre una pattuglia, durante lo svolgimento del normale servizio di controllo del territorio per prevenzione furti, ha fermato un’autovettura con a bordo due stranieri di 41 e 32 anni che, all’atto del controllo, non erano in grado di giustificare la loro presenza in loco. Entrambi di origine giorgiana si trovavano in stato di clandestinità sul territorio nazionale per cui i militari nell’approfondire i controlli, hanno rinvenuto nel bagagliaio dell’autovettura, un trapano a mano della lunghezza di circa 42 cm, un frangivetro manuale di 8 cm, uno scalpello in ferro di 23 cm e un cacciavite verde di 24 cm. Inoltre il 41enne era in possesso di un coltello a serramanico lungi 14 centimetri e di 4 flaconi in vetro contenenti metadone. Per questo i carabinieri li hanno denunciati alla Procura di Reggio Emilia: il 41enne con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, ed il 32enne con l’accusa di possesso di chiavi e grimaldello, entrambi risultati irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Gli accertamenti, in fase di indagini preliminari, proseguiranno nell’esercizio dell’azione penale. I due uomini sono stati condotti in caserma per ulteriori accertamenti. Il veicolo, risultato sprovvisto della revisione, è stato sottoposto a fermo amministrativo. Contestualmente i militari provvedevano al sequestro dei materiali rinvenuti nell’auto.