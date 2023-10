In auto con pistola, mazza e coltello. Uomo di 33 anni finisce in manette

Un normale controllo stradale dei carabinieri, a Novellara, ha permesso di scoprire un uomo in possesso (irregolare) di una pistola con tanto di caricatore e quattordici proiettili, oltre a una mazza da baseball, un coltello a serramanico e un bilancino di precisione. Si tratta di un uomo di 33 anni, residente a Reggio, nella cui abitazione i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 15 proiettili, oltre a libri, quadri e monete antiche, la cui provenienza è ora al vaglio degli investigatori, visto il sospetto che possa trattarsi di materiale provento di furti. Il 33enne è stato dichiarato in arresto per detenzione e porto illegale di arma da sparo e messo a disposizione della magistratura.

Nei guai, ma per questioni di droga, il trentenne che era con lui in auto, residente a Novellara. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti un bilancino elettronico di precisione, materiale utile a confezionare sostanza stupefacente, arnesi con residuo di droga, oltre a una somma in denaro di tremila euro, ritenuta essere provento dell’attività di spaccio.

Il trentenne è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è avvenuto nel fine settimana. Alla guida dell’auto c’era il 33enne, il quale è apparso piuttosto agitato di fronte ai militari dell’Arma. È stato deciso di approfondire l’accertamento. E dall’auto sono spuntati non solo la mazza da baseball e il coltello a serramanico con lama lunga circa nove centimetri, ma nel cassetto porta oggetti c’era pure una pistola semiautomatica marca Browning S-Patent, calibro 6,35 con relativo caricatore, oltre a quattordici proiettili. E nella sua abitazione, a Reggio, sono stati trovati altri quindici proiettili calibro 380, che erano riposti in una scatola, nell’armadio della camera da letto.

Antonio Lecci