in auto con una mazza

Era alla guida di un’auto che è stata fermata per un controllo in via Amendola, nel centro abitato di Reggiolo. Il conducente è apparso piuttosto agitato e nervoso di fronte ai carabinieri che lo stavano identificando.

E la perquisizione dell’auto ha portato al rinvenimento di un bastone di sessanta centimetri di lunghezza, con tanto di bulloni e catene in metallo di 25 centimetri. Per questo motivo è stato denunciato per porto d’armi o oggetti atti a offendere. Si tratta di un uomo di 51 anni, abitante nella Bassa Reggiana, che si è visto sequestrare il bastone con le catene.