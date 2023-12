In auto finisce nell’area della scuola

Un’insegnante delle scuole superiori di Guastalla ha rischiato il peggio ieri mattina, quando si è recata al lavoro. A causa di un malessere passeggero, infatti, ha perso il controllo della vettura, che stava parcheggiando, andando oltre il cordolo in cemento che, nel parcheggio, funge da limitazione dell’area dell’istituto, in via Sacco e Vanzetti a Pieve. Immediato l’intervento di alcuni testimoni, i quali si sono accorti della situazione di emergenza. Sul posto sono stati chiamati gli operatori della Croce rossa, giunti dalla vicina sede con l’ambulanza. Per fortuna l’insegnante si è rapidamente ripresa, tanto che non è stato necessario il trasporto in ospedale. Ma è stata accompagnata a casa da un familiare. Fortunatamente nessun passante è stato urtato o coinvolto nella momentanea perdita di controllo dell’auto.