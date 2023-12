In auto senza cintura: multe a raffica

Almeno sei automobilisti su cento viaggiano ancora senza usare correttamente la cintura di sicurezza. E’ il dato che emerge dal controllo mirato eseguito nella Bassa Reggiana dagli agenti della polizia locale, puntando proprio sull’uso delle cinture, oltre che sulla regolarità del trasporto dei bambini sugli appositi sedili. Un controllo che era stato annunciato e che ora è stato messo in pratica dagli agenti coordinati dal comandante Francesco Crudo, sul territorio degli otto Comuni della Bassa. Le pattuglie, nel corso di questo servizio mirato, hanno fermato quasi quattrocento vetture e controllato 590 persone.

Gli agenti hanno rilevato ben trentasette casi di mancato uso delle cinture, oltre a una quarantina di altre infrazioni. Si tratta di una violazione del 6% in merito alle cinture di sicurezza. Un dato che non deve essere sottovalutato, anche di fronte a una evidente tendenza a un calo di attenzione ai sistemi di difesa passiva in caso di incidenti. Inoltre, nei giorni scorsi la polizia locale ha organizzato incontri a Guastalla e Novellara sul tema della sicurezza stradale, rivolti in particolare ai gruppi di controllo di vicinato. Sono stati illustrati i dati sull’incidentalità stradale nel 2023, evidenziando le principali cause degli schianti, oltre che i comportamenti più a rischio alla guida, tra cui, appunto, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza che, pur non essendo una causa diretta di incidente, finisce per aggravarne le conseguenze in termini di lesioni personali.

Antonio Lecci