In azione per la Quercia Secolare a Correggio: conservazione e salvaguardia Lavori di conservazione e salvaguardia della quercia monumentale di via del Medico a Correggio: il Comune ha investito circa 12.000€ per mettere in sicurezza l'albero e tutelare il patrimonio di alberi monumentali. Un'azione importante per preservare il paesaggio urbano.