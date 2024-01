In B l’ultimo match coi lariani si giocò al Mirabello. Finì 2-0: Facciolo parò tutto, il mister era Marchioro

Per trovare una sfida casalinga tra Reggiana e Como in Serie B occorre tornare con la memoria al campionato 1989/90: dopo lo 0-0 dell’andata, con almeno un paio di parate salva risultato di Facciolo (foto), l’undici di Pippo Marchioro si impone 2-0 in una sfida che ormai vale poco, perché il sogno promozione è già svanito.

Sugli scudi Gabriele, che a 13’ dalla fine inventa l’assist per l’1-0 di Bergamaschi e 2’ dopo si mette in proprio in proprio segnando il terzo gol della sua stagione.

Sono 47 i precedenti tra le due squadre, con predominio granata nelle sfide casalinghe (11 vittorie contro 6 sconfitte, oltre a 6 pareggi), e negli ultimi anni i risultati sono stati decisamente altalenanti: nel 2010/11, in Prima divisione, la Reggiana vince 2-0 il posticipo in riva al Lago con reti di Guidetti e Maritato, mentre a Reggio finisce 1-1 con Temelin che riagguanta il Como dopo una gara in inferiorità numerica per oltre un’ora.

Nel 2011/12 è amaro il match del Città del Tricolore, un 2-4 dove le reti di Alessi e Gurma servono solo per le statistiche; il return match vede la rivincita, con Iraci e Alessi che rimontano l’1-0 lariano di Bardelloni.

L’anno seguente non c’è gloria, con il Como che passa 1-0 a Reggio e vince 2-0 davanti al pubblico amico; la Reggiana si riprende invece nel campionato 2013/14, con un 1-1 esterno firmato De Silvestro ed una vittoria casalinga davanti a meno di 2mila persone griffata Alessi e Anastasi. Siamo ai giorni nostri e, nella sfida dello scorso 26 agosto, i granata vanno sotto di 2 reti, per poi trovare il 2-2 con Pettinari e un rigore in zona Cesarini di Vido.

d.r.