In beneficenza l’asta usata da Augusto

Va in archivio il Nomadicontro 2025 di Novellara, che ha portato migliaia di persone a seguire il doppio concerto dei Nomadi, oltre che i vari eventi che hanno arricchito il programma della manifestazione dedicata al compianto Augusto Daolio, nei giorni del suo compleanno. Forte l’impegno di solidarietà dei Nomadi e della loro festa. Alla associazione Penelope guidata da Gildo Claps è andato un contributo per le attività a favore delle famiglie di persone scomparse. Altri 15 mila euro sono stati donati dall’associazione "Augusto per la vita" alla ricerca oncologica, grazie anche a un contributo messo a disposizione da Beppe Carletti attraverso una donazione ricevuta lo scorso novembre a Guastalla dal locale Rotary Club con il premio Ferrante Gonzaga. E solidarietà arriverà anche in futuro. Sul palco, infatti, il cantante reggiano Fabio Bidinelli ha mostrato un’asta da microfono usata da Augusto Daolio negli ultimi suoi due tour.

Un’asta recuperata in un negozio di strumenti musicali e che Bidinelli ora mette a disposizione al migliore offerente, con l’intero ricavato che sarà destinato a "Augusto per la vita" per donare fondi alla Associazione prevenzione tumori di Guastalla. La vendita avverrà in occasione di qualche spettacolo in programma prossimamente nella Bassa. Il premio "Uno di noi" è andato invece ad Andrea Agresti, inviato e conduttore de "Le Iene" di Italia Uno, che proprio stasera avrà pure Beppe Carletti ospite nella puntata tv, come bersaglio di un simpatico scherzo, che sembra abbia messo a dura prova la pazienza dell’artista novellarese. Agresti si è definito un fan dei Nomadi e ha dichiarato di avere avuto un desiderio: "Cantare una canzone dei Nomadi accompagnato dai Nomadi. E alla fine, qui a Novellara, ci sono riuscito".

Antonio Lecci