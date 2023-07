In biblioteca c’è un’Albinea in miniatura

Gli alunni delle quinte della scuola Pezzani hanno realizzato una ‘piccola Albinea’. Un’opera di Albinea in miniatura che propone principalmente frazioni, chiese, castelli, ville, strade, prati, alberi, auto e ovviamente non mancano nemmeno le persone. Sarà visibile per tutta l’estate. Si tratta di un grande plastico. E’ stato creato con diversi materiali grazie all’impegno da parte degli allievi delle quinte della scuola primaria Renzo Pezzani.

Nei giorni scorsi è stato poi consegnato alla biblioteca Pablo Neruda dove ora si trova esposto. L’opera è molto colorata e ricca pure di particolari, subito apprezzati da coloro che frequentano la biblioteca comunale di Albinea, punto di riferimento per tante persone.

Il plastico rappresenta una vera e propria mappa turistica visto che, a corredo delle varie zone di interesse, sono presenti anche i Qr Code che permettono all’osservatore di leggere, tramite lo smartphone, la scheda relativa alla storia del luogo inquadrato.

"Il bellissimo plastico – dicono dal Comune di Albinea – resterà nell’atrio della biblioteca per tutta l’estate".

mat. b.