Domani alle 11 alla biblioteca San Pellegrino Gerra, in via Rivoluzione d’Ottobre in città, è in programma "Reading da Némirovsky e Simenon", letture da testi di Irène Némirovsky e Georges Simenon, a cura di Dario Davalli, con ingresso libero. Irène, ucraina di famiglia ebrea, è scomparsa nel 1942 nel campo di concentramento di Auschwitz dopo un mese dalla deportazione. A 39 anni era autrice di vari romanzi e novelle. Simenon, belga di lingua francese, è tra i più celebri esponenti del genere poliziesco.